NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.590,97 % 0,01169165Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00290291Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,00811303Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri340 % 0,00249858Fon Yönetim Ücreti115.354,63 % 0,84771328Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu253,21 % 0,00186078Gecelik Ters Repo Komisyonu1.899,56 % 0,01395941Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.794,81 % 0,02788714Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,01131709Diğer Giderler11.567,77 % 0,08500874TOPLAM GİDERLER137.839,97 % 1,0129526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.607.741,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808807BIST