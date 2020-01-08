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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 10:54
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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.413,36 % 0,0153389
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00428707
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,01198148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.168 % 0,01267606
Fon Yönetim Ücreti
78.292,58 % 0,84969273
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
97,2 % 0,00105489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,01671329
Diğer Giderler
8.188,2 % 0,08886479
TOPLAM GİDERLER
92.198,36 % 1,0006092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.214.222,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808808


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,71 142.303.232 % 13,52  
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
HUBVC 18,75 52.694.419 % 10,36  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,61 4.316.412 % 8,43  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8327 7,8720 % 0,26  
Frank 6,1254 6,1623 % -0,01  
Riyal 1,5870 1,5950 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,88  
Altın Gr. 304 304 2,13  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 2.008 2.058 19,89  
Yarım 971 996 9,62  
Çeyrek 487 498 4,82  
Gümüş.Ons 18,40 18,44 0,05  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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