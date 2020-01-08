NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.413,36 % 0,0153389Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00428707Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,01198148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.168 % 0,01267606Fon Yönetim Ücreti78.292,58 % 0,84969273Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu97,2 % 0,00105489Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,01671329Diğer Giderler8.188,2 % 0,08886479TOPLAM GİDERLER92.198,36 % 1,0006092DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.214.222,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808808BIST