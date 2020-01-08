NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 10:54
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.413,36 % 0,0153389
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00428707
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,01198148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.168 % 0,01267606
Fon Yönetim Ücreti
78.292,58 % 0,84969273
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
97,2 % 0,00105489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,01671329
Diğer Giderler
8.188,2 % 0,08886479
TOPLAM GİDERLER
92.198,36 % 1,0006092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.214.222,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808808
BIST
12:09112.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -259,27
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.351
En Düşük
110.746
12:095,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:096,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:09303,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,63
|Açılış
|: 303,51
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,71
|142.303.232
|% 13,52
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,75
|52.694.419
|% 10,36
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,61
|4.316.412
|% 8,43
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,39
|27.316.537
|% -11,62
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,40
|955.517.626
|% -1,11
|
|ASELS
|22,34
|422.197.124
|% -0,27
|
|PETKM
|3,68
|277.747.174
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|264.085.050
|% 0,99
|
|GARAN
|10,88
|239.397.389
|% 2,35
|
|ALBRK
|1,60
|167.953.346
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|277.747.174
|% -0,54
|
|THYAO
|13,40
|955.517.626
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,58
|150.518.921
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.806.505
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8327
|7,8720
|% 0,26
|
|Frank
|6,1254
|6,1623
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5870
|1,5950
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,88
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,13
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|19,89
|
|Yarım
|971
|996
|9,62
|
|Çeyrek
|487
|498
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
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12:18RYGYO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 504 adet işlem
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12:15FLAP
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12:14XU100
Endeks 112, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 4, 466.00 milyon TL de