NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00007594Bağımsız Denetim Ücreti6.588 % 0,00126649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri604.710 % 0,11625104Fon Yönetim Ücreti5.477.736,82 % 1,05305455Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu319.367,55 % 0,06139606Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00029605Diğer Giderler84.286,25 % 0,01620341TOPLAM GİDERLER6.494.623,64 % 1,24854355DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ520.175.981,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808810BIST