NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00062269Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,0017403Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.292 % 0,00518938Fon Yönetim Ücreti539.557,92 % 0,85053881Hisse Senedi Komisyonu1.312,23 % 0,00206855Tahvil Bono Komisyonu2.413,21 % 0,00380409Gecelik Ters Repo Komisyonu1.158 % 0,00182543Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.737,38 % 0,0043151Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,0024276Diğer Giderler16.885,86 % 0,02661823TOPLAM GİDERLER570.395,62 % 0,8991502DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.437.190,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808812BIST