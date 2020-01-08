NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00105671Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,0029533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.527 % 0,01211012Fon Yönetim Ücreti318.092,31 % 0,85092439Hisse Senedi Komisyonu1.443,83 % 0,00386237Tahvil Bono Komisyonu344,85 % 0,0009225Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00411963Diğer Giderler14.478,41 % 0,038731TOPLAM GİDERLER341.925,42 % 0,91468001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.381.971,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808814BIST