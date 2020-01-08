NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00112592Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,00314672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.220 % 0,03483051Fon Yönetim Ücreti771.965,25 % 2,20032274Hisse Senedi Komisyonu892,71 % 0,00254448Tahvil Bono Komisyonu340,47 % 0,00097044Gecelik Ters Repo Komisyonu7.190,76 % 0,02049573Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.184,72 % 0,05468196Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00438944Diğer Giderler21.430 % 0,06108166TOPLAM GİDERLER836.262,93 % 2,3835896DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.084.182,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808816BIST