NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00314188Bağımsız Denetim Ücreti314 % 0,00249747Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.876 % 0,01492119Fon Yönetim Ücreti275.995,43 % 2,19519258Hisse Senedi Komisyonu3.397,49 % 0,02702271Tahvil Bono Komisyonu228,91 % 0,00182069Gecelik Ters Repo Komisyonu2.300,59 % 0,01829827Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.404,49 % 0,03503212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu30,93 % 0,00024601Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,01224874Diğer Giderler10.047,25 % 0,07991309TOPLAM GİDERLER300.530,11 % 2,39033475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.572.720,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808817BIST