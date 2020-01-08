NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,18407359Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,514448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127 % 0,05918016Fon Yönetim Ücreti1.824,13 % 0,85001814Hisse Senedi Komisyonu15,3 % 0,00712958Tahvil Bono Komisyonu7,15 % 0,0033318Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.486 % 1,15843996Diğer Giderler4.538,79 % 2,11501035TOPLAM GİDERLER10.497,39 % 4,89163158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.598,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808818BIST