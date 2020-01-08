NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,10688124Bağımsız Denetim Ücreti1.166 % 0,31548662Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127 % 0,03436261Fon Yönetim Ücreti3.142,87 % 0,85037173Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13,1 % 0,00354449Gecelik Ters Repo Komisyonu27,67 % 0,00748672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu249,27 % 0,06744541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.486 % 0,67264129Diğer Giderler4.680,86 % 1,26650832TOPLAM GİDERLER12.287,79 % 3,32472843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ369.587,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808819BIST