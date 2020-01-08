NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri406,8 % 0,10322444Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,28013713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri407 % 0,10327519Fon Yönetim Ücreti3.353,89 % 0,85104086Hisse Senedi Komisyonu154,07 % 0,03909486Tahvil Bono Komisyonu5,67 % 0,00143875Gecelik Ters Repo Komisyonu41,41 % 0,01050768Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu215,62 % 0,05471301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.486 % 0,63081603Diğer Giderler4.810,36 % 1,22061634TOPLAM GİDERLER12.984,82 % 3,2948643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ394.092,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808821BIST