NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 10:57
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,17402729
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,48637063
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127 % 0,05595024
Fon Yönetim Ücreti
1.929,69 % 0,85013093
Hisse Senedi Komisyonu
15,08 % 0,00664354
Tahvil Bono Komisyonu
7,24 % 0,0031896
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.200 % 0,96921684
Diğer Giderler
4.590,2 % 2,02222687
TOPLAM GİDERLER
10.368,23 % 4,56775594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
226.987,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808822
BIST
12:10112.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -275,21
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.351
En Düşük
110.746
12:105,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:106,6478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:10303,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,63
|Açılış
|: 303,51
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,77
|146.960.265
|% 14,71
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,91
|53.528.008
|% 11,30
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,62
|4.357.404
|% 8,51
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,42
|27.872.926
|% -11,20
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|ASELS
|22,34
|425.553.132
|% -0,27
|
|HALKB
|6,10
|282.733.655
|% 0,99
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|GARAN
|10,85
|242.366.768
|% 2,07
|
|ALBRK
|1,59
|168.206.314
|% -0,63
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,59
|150.519.055
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,78
|41.841.192
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8346
|7,8739
|% 0,29
|
|Frank
|6,1261
|6,1630
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|16,77
|
|Yarım
|969
|994
|8,11
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|