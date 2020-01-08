NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,17402729Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,48637063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127 % 0,05595024Fon Yönetim Ücreti1.929,69 % 0,85013093Hisse Senedi Komisyonu15,08 % 0,00664354Tahvil Bono Komisyonu7,24 % 0,0031896Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.200 % 0,96921684Diğer Giderler4.590,2 % 2,02222687TOPLAM GİDERLER10.368,23 % 4,56775594DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ226.987,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808822BIST