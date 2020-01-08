NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,08811443Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,2462618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127 % 0,02832903Fon Yönetim Ücreti3.815,06 % 0,85099957Hisse Senedi Komisyonu22,77 % 0,00507915Tahvil Bono Komisyonu13,18 % 0,00293997Gecelik Ters Repo Komisyonu37,94 % 0,00846302Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu318,74 % 0,07109917Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.486 % 0,55453517Diğer Giderler4.771,77 % 1,06440638TOPLAM GİDERLER13.091,48 % 2,92022769DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ448.303,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808823BIST