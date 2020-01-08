NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,0796922Bağımsız Denetim Ücreti1.104 % 0,22272337Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133 % 0,02683171Fon Yönetim Ücreti4.217,51 % 0,85084967Hisse Senedi Komisyonu42,33 % 0,00853975Tahvil Bono Komisyonu12 % 0,00242091Gecelik Ters Repo Komisyonu36,33 % 0,00732929Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu335,69 % 0,06772283Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.486 % 0,50153106Diğer Giderler4.787,31 % 0,96580236TOPLAM GİDERLER13.549,19 % 2,73344314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ495.682,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808824BIST