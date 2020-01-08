NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri983,7 % 0,001135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00045578Bağımsız Denetim Ücreti2.557 % 0,00295029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.722 % 0,01467877Fon Yönetim Ücreti1.904.164,51 % 2,19704418Hisse Senedi Komisyonu16.855,67 % 0,01944824Tahvil Bono Komisyonu5.065,27 % 0,00584436Gecelik Ters Repo Komisyonu13.533,85 % 0,01561549Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.965,98 % 0,00919123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu11.414,11 % 0,01316972Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00177687Diğer Giderler21.862,5 % 0,02522517TOPLAM GİDERLER1.999.059,61 % 2,3065351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.669.377,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808797BIST