NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2019 11:00
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792551
BIST
12:3998.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 154,15
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:395,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0363
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:396,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:39282,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,48
|Açılış
|: 282,79
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15