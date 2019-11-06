NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2019 10:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 01.11.2019 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796838
BIST
12:01103.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -254,56
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
12:015,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
12:016,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
12:01272,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 272,10
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,52
|2.547.696
|% 14,52
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|BURCE
|4,43
|6.585.972
|% 8,31
|
|ICBCT
|4,82
|284.615.282
|% 8,07
|
|IZMDC
|4,02
|16.196.941
|% 7,77
|
|VERUS
|15,62
|22.376.697
|% -12,15
|
|GEDZA
|5,40
|2.063.021
|% -8,78
|
|BRSAN
|8,74
|8.578.910
|% -8,48
|
|TIRE
|1,83
|23.432.110
|% -6,63
|
|CMENT
|12,40
|1.896.037
|% -5,78
|
|THYAO
|12,78
|947.170.384
|% 0,95
|
|ICBCT
|4,82
|284.615.282
|% 8,07
|
|ASELS
|19,00
|275.989.768
|% 0,32
|
|GARAN
|9,79
|179.476.044
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|159.567.085
|% -0,27
|
|THYAO
|12,78
|947.170.384
|% 0,95
|
|ICBCT
|4,82
|284.615.282
|% 8,07
|
|KRDMD
|2,30
|132.588.640
|% -1,29
|
|PETKM
|3,66
|159.567.085
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,06
|38.254.038
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3557
|7,3926
|% 0,18
|
|Frank
|5,7576
|5,7923
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|0,62
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.834
|-11,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|-16,49
|
|Yarım
|868
|890
|-7,97
|
|Çeyrek
|435
|445
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,56
|