NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Katkı FonuISIN Kodu TRYNNHE00141Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün en az yüzde yetmişi ilgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi borsa veya borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 -BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 -KATILIM 50 GETİRİ 10 -Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 Türk Lirası cinsinden - Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına, - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlereORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15Vaad Sözleşmeleri 0-5İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,00089 0,324 0,00089 0,324 0,365Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2019 10 90Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeHüseyin Kerem ÖZDAĞ Fon Kurulu Başkanı 14.10.2019 21 HayırCüneyt YÜNGÜL Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 28 HayırSema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 23 HayırMurat ATAR Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 19 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEGEMEN HEPEYİLER 14.10.2019 10Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar VATANSEVER 2011-2014 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürü 2014-Devam Ediyor QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20Maruf CEYLAN Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 13Buğra Bilgi 2007-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 13İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Office Building Maslak Mah.Sümer Sok. No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 212 334 05 49 212 346 38 30Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMurat ATAR Fon Kurulu Üyesi 212 334 05 49 murat.atar@nnhayatemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805326BIST