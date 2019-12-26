NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.12.2019 15:59
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Katkı Fonu
ISIN Kodu TRYNNHE00141
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün en az yüzde yetmişi ilgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi borsa veya borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 -
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 -
KATILIM 50 GETİRİ 10 -
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 Türk Lirası cinsinden - Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına, - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15
Vaad Sözleşmeleri 0-5
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00089 0,324 0,00089 0,324 0,365
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ Fon Kurulu Başkanı 14.10.2019 21 Hayır
Cüneyt YÜNGÜL Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 28 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 23 Hayır
Murat ATAR Fon Kurulu Üyesi 14.10.2019 19 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 14.10.2019 10
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar VATANSEVER 2011-2014 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürü 2014-Devam Ediyor QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20
Maruf CEYLAN Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 13
Buğra Bilgi 2007-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 13
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Office Building Maslak Mah.Sümer Sok. No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 212 334 05 49 212 346 38 30
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat ATAR Fon Kurulu Üyesi 212 334 05 49 murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805326
BIST