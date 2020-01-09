NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 16:20
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 10 90
2018 10 90
2019 6,93 93,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810637
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0447
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:056,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0561
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5175
18:05292,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -4,64
|Açılış
|: 292,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|UZERB
|2,20
|33.278
|% -3,51
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|HALKB
|6,29
|590.733.161
|% 3,28
|
|ALBRK
|1,65
|349.153.696
|% 3,77
|
|KOZAL
|79,25
|266.810.983
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ALBRK
|1,65
|349.153.696
|% 3,77
|
|IHLGM
|1,12
|109.815.595
|% 10,89
|
|HALKB
|6,29
|590.733.161
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6382
|7,6766
|% -1,15
|
|Frank
|6,0138
|6,0501
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-11,25
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|-0,73
|
Seans Raporu
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH