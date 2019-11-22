NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2019 12:09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800065
BIST
16:53106.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -483,93
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:535,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0227
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7224
En Düşük
5,6924
16:536,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3279
En Düşük
6,2977
16:53270,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,51
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|45.728.796
|% 19,89
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|SANKO
|5,56
|29.979.233
|% 11,65
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|KLGYO
|3,02
|97.559.929
|% -10,91
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,63
|25.289.916
|% -4,68
|
|GARFA
|3,51
|4.711.969
|% -4,62
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|GARAN
|10,15
|257.111.860
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|246.122.603
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|239.118.238
|% -0,52
|
|MGROS
|22,84
|208.236.199
|% -7,68
|
|OZGYO
|1,49
|171.178.257
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|194.175.368
|% 0,43
|
|AKENR
|0,94
|70.897.876
|% 13,25
|
|EKGYO
|1,46
|108.672.240
|% -1,35
|
|THYAO
|13,55
|939.079.134
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3281
|7,3649
|% -0,08
|
|Frank
|5,7268
|5,7613
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5196
|1,5273
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|3,42
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
|
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