NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.12.2019 15:48
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IGE TANITIM FORMU TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805152
BIST
15:55113.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 292,38
|Açılış
|: 113.397
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|Önceki Kapanış
|: 113.153
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113.585
En Düşük
113.063
15:555,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9512
En Düşük
5,9273
15:556,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5750
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|Önceki Kapanış
|: 6,5800
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6,6177
En Düşük
6,5761
15:55286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
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|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.632.721
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,54
|12.543.026
|% -4,32
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.290.724
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,52
|257.266.631
|% 3,23
|
|TMSN
|7,00
|209.310.340
|% 5,42
|
|ASELS
|19,60
|181.252.868
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.511.864
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|TSKB
|1,15
|140.103.088
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|100.729.548
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.353.359
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6817
|7,7202
|% 0,12
|
|Frank
|6,0224
|6,0587
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|