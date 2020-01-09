NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 12:05
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810210
BIST
13:32116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.953,27
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:325,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0395
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:326,5332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0418
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:32292,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -4,61
|Açılış
|: 292,40
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|10.711.010
|% 19,87
|
|RYSAS
|4,76
|35.865.623
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,60
|5.718.017
|% 11,43
|
|IHYAY
|1,01
|23.012.880
|% 10,99
|
|IHLGM
|1,12
|44.807.169
|% 10,89
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,12
|1.452.053.733
|% 4,59
|
|GARAN
|11,89
|428.519.473
|% 7,12
|
|HALKB
|6,28
|386.395.455
|% 3,12
|
|ASELS
|22,84
|370.880.640
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|356.824.869
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|356.824.869
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|347.609.016
|% 6,86
|
|ODAS
|2,29
|311.066.435
|% 6,51
|
|ALBRK
|1,64
|186.829.153
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,72
|301.875.276
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6369
|7,6752
|% -1,17
|
|Frank
|6,0081
|6,0443
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5619
|1,5697
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,19
|
|Yarım
|933
|957
|-32,02
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,01
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|-0,06
|