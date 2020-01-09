NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810212BIST