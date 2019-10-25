***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı5.805.333 3.575.660 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri5.470.539 3.329.097Faiz Gelirleri334.794 238.536Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 2.152Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 5.875Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.805.333 3.575.660 0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.805.333 3.575.660 0 0Genel Yönetim Giderleri-5.010.210 -2.708.181Pazarlama Giderleri-1.879.680 -975.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler285.957 6.018ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-798.600 -102.035 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-798.600 -102.035 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-798.600 -102.035 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri165.366 14.453 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri157.604 -30.878Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.762 45.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-633.234 -87.582 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-633.234 -87.582 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-633.234 -87.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.659.354 -566.695Dönem Karı (Zararı)633.234 1.258.542Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)633.234 1.258.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-533.351 -744.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler220.155 226.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-101.256 -119.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-101.256 -119.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-496.125 -589.229Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-496.125 -589.229Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-156.125 -262.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.759.237 -1.080.757Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.441.281 9.125.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.185.156 2.322.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.256.125 6.803.861Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-30.525 -37.726Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.080.125 -1.090.029İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.080.125 -1.090.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.147.471 -9.147.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.147.471 -9.147.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.826 11.928Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.521 16.915İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.521 16.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.256 39.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35.256 39.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.659.354 -566.695YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI110.251 128.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.251 128.895Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.125 29.808Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri85.126 99.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI589.229 589.229Alınan Faiz589.229 589.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.959.874 151.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.959.874 151.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.350.058 16.198.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.390.184 16.350.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.672.943 16.737.664Ticari Alacaklar23.068.423 20.078.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.808.069 7.097.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.260.354 12.980.631Diğer Alacaklar3.214.450 1.792.559İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.214.450 1.792.559Peşin Ödenmiş Giderler86.384İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler86.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar356.736 179.585ARA TOPLAM46.398.936 38.787.845TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.398.936 38.787.845DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar34.212 42.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.212 42.418Maddi Duran Varlıklar218.645 165.545Mobilya ve Demirbaşlar191.340 112.710Özel Maliyetler27.305 52.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar201.852 212.001Bilgisayar Yazılımları201.852 212.001Ertelenmiş Vergi Varlığı133.560 125.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.105.523 2.063.016TOPLAM VARLIKLAR48.504.459 40.850.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar15.798.512 10.213.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.798.512 10.213.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar81.054 71.598Diğer Borçlar113.960 102.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar113.960 102.513Kısa Vadeli Karşılıklar152.320 148.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar152.320 148.936ARA TOPLAM16.145.846 10.536.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.145.846 10.536.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.678.131İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.678.131Banka Kredileri2.678.131Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar204.083 204.083TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.882.214 204.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.028.060 10.741.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.476.399 30.109.820Ödenmiş Sermaye26.000.000 26.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-89.497 -89.310Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.497 -89.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.497 -89.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.909.464 1.913.063Net Dönem Karı veya Zararı-633.234 996.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.476.399 30.109.820TOPLAM KAYNAKLAR48.504.459 40.850.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.289.666 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar26.000.000 -86.633 1.289.666 3.425.853 -1.512.790 29.116.096 29.116.096Transferler-1.512.790 1.512.790 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)120.767 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-87.582 33.185 33.185Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 34.134 1.289.666 1.913.063 -87.582 29.149.281 29.149.281Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820Transferler996.401 -996.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-187 -187 -187Dönem Karı (Zararı)-633.234 -633.234 -633.234Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -89.497 1.289.666 2.909.464 -633.234 29.476.399 29.476.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-633.234DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-633.234 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-633.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794759BIST