***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2019 14:45
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
Özel Durum Açıklaması
Sermaye Piyasası Kurulu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) uyarınca bireysel portföy yöneticiliği faaliyet başvurumuz, SPK'nun 19.09.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısında
Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti yürütme başvurumuz olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde hizmet verilecektir.
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
Yurt İçinde
Yurt Dışında
1.i. Paylar
(-)
(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler
(-)
(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
(-)
(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
(-)
(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
(-)
(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar
(-)
(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti
Yurt İçinde
Yurt Dışında
2.i. Paylar
İzni Var
(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler
İzni Var
(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
İzni Var
(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
İzni Var
İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
İzni Var
İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar
İzni Var
İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti
Yurt İçinde
3.i. Paylar
İzni Var
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler
İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
İzni Var
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
İzni Var
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
İzni Var
3.vi. Diğer Türev Araçlar
İzni Var
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
(-)
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
6.i. Aracılık Yüklenimi
(-)
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı
(-)
7. Saklama Hizmeti
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti
İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti
(-)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798015
BIST