***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNoor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.Özel Durum AçıklamasıSermaye Piyasası Kurulu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) uyarınca bireysel portföy yöneticiliği faaliyet başvurumuz, SPK'nun 19.09.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısındaŞirketimizin bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti yürütme başvurumuz olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde hizmet verilecektir.İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri1. Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında1.i. Paylar(-)(-)1.ii. Diğer Menkul Kıymetler(-)(-)1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri(-)(-)1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar(-)(-)1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar(-)(-)1.vi. Diğer Türev Araçlar(-)(-)2. İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında2.i. Paylarİzni Var(-)2.ii. Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var(-)2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleriİzni Var(-)2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlarİzni Varİzni Var2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlarİzni Varİzni Var2.vi. Diğer Türev Araçlarİzni Varİzni Var3. Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt İçinde3.i. Paylarİzni Var3.ii. Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleriİzni Var3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlarİzni Var3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlarİzni Var3.vi. Diğer Türev Araçlarİzni Var4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetiİzni Var5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti(-)6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti6.i. Aracılık Yüklenimi(-)6.ii. En İyi Gayret Aracılığı(-)7. Saklama Hizmeti7.i. Sınırlı Saklama Hizmetiİzni Var7.ii. Genel Saklama Hizmeti(-)Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798015BIST