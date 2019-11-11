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***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2019 14:45
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***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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11.11.2019
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
  
Özel Durum Açıklaması
  
 
  
Sermaye Piyasası Kurulu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) uyarınca bireysel portföy yöneticiliği faaliyet başvurumuz, SPK'nun 19.09.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısında
  
 
Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti yürütme başvurumuz olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde hizmet verilecektir.
    İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

    1. Emir  İletimine Aracılık Faaliyeti
    Yurt İçinde
    Yurt Dışında

    1.i. Paylar
    (-)
    (-)

    1.ii. Diğer Menkul Kıymetler
    (-)
    (-)

    1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
    (-)
    (-)

    1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
    (-)
    (-)

    1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
    (-)
    (-)

    1.vi. Diğer Türev Araçlar
    (-)
    (-)

    2. İşlem  Aracılığı Faaliyeti
    Yurt İçinde
    Yurt Dışında

    2.i. Paylar
    İzni Var
    (-)

    2.ii. Diğer Menkul Kıymetler
    İzni Var
    (-)

    2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
    İzni Var
    (-)

    2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
    İzni Var
    İzni Var

    2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
    İzni Var
    İzni Var

    2.vi. Diğer Türev Araçlar
    İzni Var
    İzni Var

    3. Portföy  Aracılığı Faaliyeti
    Yurt İçinde

    3.i. Paylar
    İzni Var

    3.ii. Diğer Menkul Kıymetler
    İzni Var

    3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
    İzni Var

    3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
    İzni Var

    3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
    İzni Var

    3.vi. Diğer Türev Araçlar
    İzni Var

    4.  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
    İzni Var

    5. Yatırım  Danışmanlığı Faaliyeti
    (-)

    6. Halka  Arza Aracılık Faaliyeti

    6.i. Aracılık Yüklenimi
    (-)

    6.ii. En İyi Gayret Aracılığı
    (-)

    7. Saklama  Hizmeti

    7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti
    İzni Var

    7.ii. Genel Saklama Hizmeti
    (-)

 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798015


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Sterlin 7,4119 7,4490 % 0,90  
Frank 5,7852 5,8200 % 0,55  
Riyal 1,5345 1,5422 % 0,15  
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Altın Gr. 272 272 1,59  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.798 1.843 7,96  
Yarım 869 892 3,85  
Çeyrek 436 446 1,92  
Gümüş.Ons 16,83 16,87 0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
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