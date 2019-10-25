***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 13:07
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/10/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 30 / 09 / 2019 dönemi Seri:XI N29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794760
BIST
14:39100.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -23,34
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:395,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:396,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:39279,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,86
|Açılış
|: 279,67
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.465.739
|% 19,83
|
|DITAS
|7,40
|6.919.482
|% 13,15
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|18.632.495
|% 8,33
|
|VESBE
|16,14
|23.604.371
|% 7,96
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.503.262
|% -4,76
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,17
|29.689.492
|% -4,10
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.880.819
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|256.887.100
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,14
|153.004.847
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,00
|141.025.647
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,78
|79.819.395
|% 1,30
|
|OSTIM
|1,29
|61.391.839
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|558.928.746
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.895.756
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,24
|95.958.494
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3677
|7,4046
|% -0,28
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5322
|1,5398
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|3,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|0,05
|