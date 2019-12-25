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***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *GARAN* *DENIZ* *SEKFA* *BRKVY* *TATGD* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

25.12.2019 16:00
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******ALNTF******ZORLF******GARAN******DENIZ******SEKFA******BRKVY******TATGD******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKVY, DENIZ, GARAN, NRBNK, NURVK, SEKFA, TATGD, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBKA1918 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1913 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1921 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1937 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1952 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1960 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1978 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01673 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01673 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016A9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016A9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA1931 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/12/2019 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRSSKFHA1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/12/2019 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRSSKFHA1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 25/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805153


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INFO 5,29 199.541 % 15,00  
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