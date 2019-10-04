***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.10.2019 17:32
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURLA1931
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/10/2019
Vadesi (Gün)
82
İtfa Tarihi
25/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790453
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 275,52
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|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71