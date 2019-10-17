***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.10.2019 15:13
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL12029
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/10/2019
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
16/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793701
BIST
16:4793.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -854,85
|Açılış
|: 94.134
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|Önceki Kapanış
|: 94.137
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94.618
En Düşük
93.032
16:475,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,8840
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|Önceki Kapanış
|: 5,8970
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5,8999
En Düşük
5,8746
16:476,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5400
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|Önceki Kapanış
|: 6,5100
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6,5678
En Düşük
6,5147
16:47282,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,29
|Açılış
|: 282,21
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|Önceki Kapanış
|: 281,92
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282,99
En Düşük
280,44