***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.10.2019 13:45
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL22010
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/10/2019
Vadesi (Gün)
103
İtfa Tarihi
05/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794766
BIST
14:36100.306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,81
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:365,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:366,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:36279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 279,55
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.458.564
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.895.734
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|17.670.867
|% 8,33
|
|VESBE
|16,17
|23.128.598
|% 8,16
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.048.142
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.499.349
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,28
|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.788.627
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4023
|% -0,31
|
|Frank
|5,7866
|5,8214
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|3,32
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,16
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|0,03
|