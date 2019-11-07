***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.11.2019 17:01
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL22028
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/11/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
13/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797269
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0130
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3464
18:05273,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -1,84
|Açılış
|: 273,82
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.208.572
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.065.077
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,35
|50.766.121
|% 14,41
|
|CMENT
|13,20
|15.515.621
|% 13,21
|
|ODAS
|1,56
|124.712.939
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.234.405
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.591.864
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|GARAN
|9,71
|511.783.386
|% 2,32
|
|ASELS
|18,94
|483.547.329
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,47
|43.711.574
|% 2,17
|
|YGYO
|0,48
|41.973.558
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3351
|7,3719
|% -0,46
|
|Frank
|5,7462
|5,7808
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5242
|1,5318
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,78
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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