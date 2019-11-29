***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.11.2019 16:21
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURLK2010
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/12/2019
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
26/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800992
BIST
16:30106.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -335,47
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:305,7552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:306,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:30269,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,71
|Açılış
|: 269,37
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|158.009.048
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|20.216.392
|% -4,00
|
|NETAS
|12,64
|50.332.461
|% -3,73
|
|AYCES
|8,28
|638.598
|% -3,72
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|316.138.421
|% -0,30
|
|EREGL
|7,98
|272.216.338
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|192.856.208
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3963
|7,4334
|% -0,24
|
|Frank
|5,7260
|5,7605
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-4,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-2,77
|
|Yarım
|860
|882
|-1,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|