***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.12.2019 17:14
***NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFNURL22036
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/12/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
26/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801799
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7574
En Düşük
5,7336
18:056,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,48
|264.268.461
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.524.636
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.853.437
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.171.822
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.562
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.910.616
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.082.851
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|418.551.267
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|373.995.648
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|TSKB
|1,09
|110.822.854
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,47
|146.591.191
|% 4,26
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5147
|7,5523
|% 0,95
|
|Frank
|5,7974
|5,8324
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,91
|