***NRBNK* *MGROS* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***NRBNK******MGROS******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler MGROS, NRBNK, NURVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLE1937 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2019 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1920 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/10/2019 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1920 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793801BIST