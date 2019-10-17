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***NRBNK* *MGROS* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

17.10.2019 17:52
GÜNCEL HABERLER

***NRBNK******MGROS******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler MGROS, NRBNK, NURVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLE1937 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2019 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1920 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/10/2019 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE1920 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793801


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