***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.10.2019 18:11
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
125.000 1.952 30.988 6.456 57.497 221.893 221.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-13.093 -13.093 -13.093
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-13.093 -13.093 -13.093
Yeni Bakiye
125.000 1.952 30.988 6.456 -13.093 57.497 208.800 208.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.966 40.184 20.218 20.218
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 22.497 -57.497 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
57.497 -57.497 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.497 -57.497 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 1.952 11.022 28.953 -13.093 40.184 229.018 229.018
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.952 11.909 28.953 -13.093 64.990 254.711 254.711
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
160.000 1.952 11.909 28.953 -13.093 64.990 254.711 254.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.711 49.495 57.206 57.206
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 -8.103 -51.897 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
64.990 -64.990 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.990 -64.990 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 1.952 19.620 20.850 49.495 311.917 311.917
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.292.195 1.549.104 5.841.299 2.716.221 1.591.655 4.307.876
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 823.704 63.732 887.436 676.425 118.374 794.799
Teminat Mektupları
822.644 57.232 879.876 676.425 112.505 788.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
822.644 57.232 879.876 676.425 112.505 788.930
Banka Kredileri
0 0 0 0 1.825 1.825
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 1.825 1.825
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.060 6.500 7.560 0 4.044 4.044
Belgeli Akreditifler
1.060 6.500 7.560 0 4.044 4.044
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.244.403 15.326 2.259.729 1.106.524 0 1.106.524
Cayılamaz Taahhütler
13.655 15.326 28.981 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
13.655 15.326 28.981 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
2.230.748 0 2.230.748 1.106.524 0 1.106.524
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.230.748 0 2.230.748 1.106.524 0 1.106.524
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.224.088 1.470.046 2.694.134 933.272 1.473.281 2.406.553
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.224.088 1.470.046 2.694.134 933.272 1.473.281 2.406.553
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 13.991 233.387 247.378
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 6.995 116.562 123.557
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 6.996 116.825 123.821
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.218.149 1.464.007 2.682.156 919.281 1.239.894 2.159.175
Swap Para Alım İşlemleri
0 825.949 825.949 0 682.265 682.265
Swap Para Satım İşlemleri
727.273 135.636 862.909 543.479 166.917 710.396
Swap Faiz Alım İşlemleri
490.876 0 490.876 375.802 0 375.802
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 502.422 502.422 0 390.712 390.712
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.939 6.039 11.978 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
5.939 0 5.939 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 6.039 6.039 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.333.320 1.169.536 5.502.856 4.134.675 1.085.747 5.220.422
EMANET KIYMETLER
1.079.547 345.039 1.424.586 1.052.117 280.466 1.332.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.079.452 336.573 1.416.025 1.024.152 265.603 1.289.755
Tahsile Alınan Çekler
52 0 52 27.965 0 27.965
Tahsile Alınan Ticari Senetler
43 8.466 8.509 0 14.863 14.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.253.773 824.497 4.078.270 3.082.558 805.281 3.887.839
Menkul Kıymetler
93.598 282.185 375.783 78.624 264.050 342.674
Teminat Senetleri
454.744 46.961 501.705 383.109 44.450 427.559
Emtia
380.656 11.287 391.943 272.969 10.562 283.531
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
430.425 417.469 847.894 452.855 403.549 856.404
Diğer Rehinli Kıymetler
1.894.350 66.595 1.960.945 1.895.001 82.670 1.977.671
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.625.515 2.718.640 11.344.155 6.850.896 2.677.402 9.528.298
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
91.453 134.086
Alınan Faizler
323.413 253.039
Ödenen Faizler
-196.573 -120.789
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.720 13.590
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.669 5.146
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
19.174 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.875 -37.552
Ödenen Vergiler
-14.075 -15.175
Diğer
-52.000 35.827
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
34.694 -149.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-82.166 -595.482
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-186.587 -77.983
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
78.867 358.293
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
224.580 165.303
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
126.147 -15.783
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-149.239 -90.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.307 -9.147
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.506.083 -3.105.578
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.362.030 3.025.134
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.879 -871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
12.029 191.238
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.724.146 2.707.956
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.710.347 -2.516.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.770 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.657 103.424
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.406 188.417
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
540.852 279.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
539.446 467.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.495 40.184 6.424 5.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.711 -19.966 -1.833 -12.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.711 -19.966 -1.833 -12.154
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.292 -22.047 -2.106 -13.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-581 2.081 273 1.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.206 20.218 4.591 -6.397
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
411.208 655.604 1.066.812 261.692 473.596 735.288
Nakit ve Nakit Be 800.442 234.471 395.457 629.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 255.803 261.267 517.070 234.145 313.407 547.552
Bankalar
I-3 120.186 163.324 283.510 332 82.050 82.382
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-138 0 -138 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 35.329 205.538 240.867 27.074 53.357 80.431
Devlet Borçlanma Senetleri
316 0 316 1.155 0 1.155
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.887 0 25.887 19.860 0 19.860
Diğer Finansal Varlıklar
9.126 205.538 214.664 6.059 53.357 59.416
Türev Finansal Varlıklar
I-13 28 25.475 25.503 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28 25.475 25.503 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.063.144 691.434 1.754.578 1.205.008 477.709 1.682.717
Krediler
I-6 1.091.284 691.434 1.782.718 1.216.515 477.709 1.694.224
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-28.140 0 -28.140 -11.507 0 -11.507
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.804 0 6.804 4.040 0 4.040
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.203 0 5.203 2.190 0 2.190
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.203 0 5.203 2.190 0 2.190
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 221.716 0 221.716 34.385 0 34.385
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.157 0 7.157
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 8.075 0 8.075 2.032 0 2.032
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 41.367 61 41.428 72.980 138.698 211.678
VARLIKLAR TOPLAMI
1.757.517 1.347.099 3.104.616 1.589.484 1.090.003 2.679.487
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 193.580 233.954 427.534 153.478 288.532 442.010
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 4.341 172.846 177.187 84.033 9.980 94.013
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 754.770 0 754.770 736.306 0 736.306
Bonolar
700.661 0 700.661 718.363 0 718.363
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
54.109 0 54.109 17.943 0 17.943
FONLAR
II-4 183.693 197.205 380.898 155.653 217.401 373.054
Müstakrizlerin Fonları
2.366 196 2.562 14.323 630 14.953
Diğer
181.327 197.009 378.336 141.330 216.771 358.101
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 49.686 49.686 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 0 49.686 49.686 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 3.084 642 3.726 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-10 23.833 0 23.833 9.027 0 9.027
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.592 0 5.592 5.744 0 5.744
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.241 0 18.241 3.283 0 3.283
CARİ VERGİ BORCU
II-11 9.098 0 9.098 5.272 0 5.272
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 84.364 84.364 0 80.254 80.254
Krediler
0 28.261 28.261 0 26.473 26.473
Diğer Borçlanma Araçları
0 56.103 56.103 0 53.781 53.781
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
62.144 819.459 881.603 57.489 590.094 647.583
ÖZKAYNAKLAR
310.065 1.852 311.917 255.739 -1.028 254.711
Ödenmiş Sermaye
II-14 220.000 0 220.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 17.768 1.852 19.620 12.937 -1.028 11.909
Kar Yedekleri
20.850 0 20.850 28.953 0 28.953
Yasal Yedekler
9.969 0 9.969 7.374 0 7.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.881 0 10.881 21.579 0 21.579
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
49.495 0 49.495 51.897 0 51.897
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -13.093 0 -13.093
Dönem Net Kâr veya Zararı
49.495 0 49.495 64.990 0 64.990
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.544.608 1.560.008 3.104.616 1.457.048 1.222.439 2.679.487
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 347.524 263.229 117.596 111.076
Kredilerden Alınan Faizler
231.454 236.613 77.171 101.191
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.458 3.216 1.044 1.369
Bankalardan Alınan Faizler
19.777 4.319 9.642 1.973
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
204 968 0 488
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
77.026 5.493 23.029 1.045
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
77.026 5.493 23.029 1.045
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
14.605 12.620 6.710 5.010
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -192.421 -141.092 -54.111 -59.482
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-57.901 -29.129 -21.201 -13.793
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.460 -3.745 -2.064 -1.359
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-110.530 -97.394 -35.900 -40.771
Kiralama Faiz Giderleri
-753 0 -208 0
Diğer Faiz Giderleri
-12.777 -10.824 5.262 -3.559
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
155.103 122.137 63.485 51.594
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.184 5.394 10.554 3.626
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.720 13.590 12.568 6.034
Gayri Nakdi Kredilerden
15.129 9.443 4.426 3.987
Diğer
30.591 4.147 8.142 2.047
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.536 -8.196 -2.014 -2.408
Gayri Nakdi Kredilere
-1.382 -597 -525 -224
Diğer
-5.154 -7.599 -1.489 -2.184
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 69 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -58.372 -38.679 -14.523 -18.987
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.510 -100 -260 313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-49.601 46.271 -30.226 43.839
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.261 -84.850 15.963 -63.139
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 10.024 18.247 -1.243 2.162
FAALİYET BRÜT KÂRI
146.008 107.099 58.273 38.395
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -17.004 -17.422 -16.936 -13.598
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-18.814 -1.225 -16.961 -407
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.699 -11.402 -4.884 -3.742
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -31.816 -22.713 -10.935 -9.878
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
62.675 54.337 8.557 10.770
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 62.675 54.337 8.557 10.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -13.180 -14.153 -2.133 -5.013
Cari Vergi Karşılığı
-19.804 -24.412 -2.721 -10.255
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.624 10.259 588 5.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 49.495 40.184 6.424 5.757
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 49.495 40.184 6.424 5.757
Grubun Karı (Zararı)
49.495 40.184 6.424 5.757
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795907
BIST