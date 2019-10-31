***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler125.000 1.952 30.988 6.456 57.497 221.893 221.893TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-13.093 -13.093 -13.093Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-13.093 -13.093 -13.093Yeni Bakiye125.000 1.952 30.988 6.456 -13.093 57.497 208.800 208.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.966 40.184 20.218 20.218Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı35.000 22.497 -57.497 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı57.497 -57.497 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar57.497 -57.497 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler160.000 1.952 11.022 28.953 -13.093 40.184 229.018 229.018Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler160.000 1.952 11.909 28.953 -13.093 64.990 254.711 254.711TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye160.000 1.952 11.909 28.953 -13.093 64.990 254.711 254.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.711 49.495 57.206 57.206Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı60.000 -8.103 -51.897 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı64.990 -64.990 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar64.990 -64.990 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler220.000 1.952 19.620 20.850 49.495 311.917 311.917Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.292.195 1.549.104 5.841.299 2.716.221 1.591.655 4.307.876GARANTİ VE KEFALETLERIII-2 823.704 63.732 887.436 676.425 118.374 794.799Teminat Mektupları822.644 57.232 879.876 676.425 112.505 788.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları822.644 57.232 879.876 676.425 112.505 788.930Banka Kredileri0 0 0 0 1.825 1.825İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 1.825 1.825Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.060 6.500 7.560 0 4.044 4.044Belgeli Akreditifler1.060 6.500 7.560 0 4.044 4.044Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.244.403 15.326 2.259.729 1.106.524 0 1.106.524Cayılamaz Taahhütler13.655 15.326 28.981 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri13.655 15.326 28.981 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler2.230.748 0 2.230.748 1.106.524 0 1.106.524Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.230.748 0 2.230.748 1.106.524 0 1.106.524Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.224.088 1.470.046 2.694.134 933.272 1.473.281 2.406.553Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.224.088 1.470.046 2.694.134 933.272 1.473.281 2.406.553Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 13.991 233.387 247.378Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 6.995 116.562 123.557Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 6.996 116.825 123.821Para ve Faiz Swap İşlemleri1.218.149 1.464.007 2.682.156 919.281 1.239.894 2.159.175Swap Para Alım İşlemleri0 825.949 825.949 0 682.265 682.265Swap Para Satım İşlemleri727.273 135.636 862.909 543.479 166.917 710.396Swap Faiz Alım İşlemleri490.876 0 490.876 375.802 0 375.802Swap Faiz Satım İşlemleri0 502.422 502.422 0 390.712 390.712Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.939 6.039 11.978 0 0 0Para Alım Opsiyonları5.939 0 5.939 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 6.039 6.039 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.333.320 1.169.536 5.502.856 4.134.675 1.085.747 5.220.422EMANET KIYMETLER1.079.547 345.039 1.424.586 1.052.117 280.466 1.332.583Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.079.452 336.573 1.416.025 1.024.152 265.603 1.289.755Tahsile Alınan Çekler52 0 52 27.965 0 27.965Tahsile Alınan Ticari Senetler43 8.466 8.509 0 14.863 14.863Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.253.773 824.497 4.078.270 3.082.558 805.281 3.887.839Menkul Kıymetler93.598 282.185 375.783 78.624 264.050 342.674Teminat Senetleri454.744 46.961 501.705 383.109 44.450 427.559Emtia380.656 11.287 391.943 272.969 10.562 283.531Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul430.425 417.469 847.894 452.855 403.549 856.404Diğer Rehinli Kıymetler1.894.350 66.595 1.960.945 1.895.001 82.670 1.977.671Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI8.625.515 2.718.640 11.344.155 6.850.896 2.677.402 9.528.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı91.453 134.086Alınan Faizler323.413 253.039Ödenen Faizler-196.573 -120.789Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar45.720 13.590Elde Edilen Diğer Kazançlar8.669 5.146Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar19.174 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-42.875 -37.552Ödenen Vergiler-14.075 -15.175Diğer-52.000 35.827Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim34.694 -149.869Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-82.166 -595.482Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-186.587 -77.983Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)78.867 358.293Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)224.580 165.303Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı126.147 -15.783YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-149.239 -90.462İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.307 -9.147Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.506.083 -3.105.578Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.362.030 3.025.134Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-3.879 -871FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit12.029 191.238Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.724.146 2.707.956Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.710.347 -2.516.718İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.770 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi9.657 103.424Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.406 188.417Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar540.852 279.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar539.446 467.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)49.495 40.184 6.424 5.757DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.711 -19.966 -1.833 -12.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.711 -19.966 -1.833 -12.154Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.292 -22.047 -2.106 -13.977Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-581 2.081 273 1.823TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.206 20.218 4.591 -6.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)411.208 655.604 1.066.812 261.692 473.596 735.288Nakit ve Nakit Be 800.442 234.471 395.457 629.928Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 255.803 261.267 517.070 234.145 313.407 547.552BankalarI-3 120.186 163.324 283.510 332 82.050 82.382Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-138 0 -138 -6 0 -6Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-5 35.329 205.538 240.867 27.074 53.357 80.431Devlet Borçlanma Senetleri316 0 316 1.155 0 1.155Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler25.887 0 25.887 19.860 0 19.860Diğer Finansal Varlıklar9.126 205.538 214.664 6.059 53.357 59.416Türev Finansal VarlıklarI-13 28 25.475 25.503 147 24.782 24.929Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28 25.475 25.503 147 24.782 24.929Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.063.144 691.434 1.754.578 1.205.008 477.709 1.682.717KredilerI-6 1.091.284 691.434 1.782.718 1.216.515 477.709 1.694.224Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-11 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-28.140 0 -28.140 -11.507 0 -11.507SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.804 0 6.804 4.040 0 4.040MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.203 0 5.203 2.190 0 2.190Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.203 0 5.203 2.190 0 2.190YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 221.716 0 221.716 34.385 0 34.385CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 7.157 0 7.157ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 8.075 0 8.075 2.032 0 2.032DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 41.367 61 41.428 72.980 138.698 211.678VARLIKLAR TOPLAMI1.757.517 1.347.099 3.104.616 1.589.484 1.090.003 2.679.487YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-3 193.580 233.954 427.534 153.478 288.532 442.010PARA PİYASALARINA BORÇLARII-5 4.341 172.846 177.187 84.033 9.980 94.013İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-6 754.770 0 754.770 736.306 0 736.306Bonolar700.661 0 700.661 718.363 0 718.363Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller54.109 0 54.109 17.943 0 17.943FONLARII-4 183.693 197.205 380.898 155.653 217.401 373.054Müstakrizlerin Fonları2.366 196 2.562 14.323 630 14.953Diğer181.327 197.009 378.336 141.330 216.771 358.101GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 49.686 49.686 51 37.206 37.257Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 0 49.686 49.686 51 37.206 37.257Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-9 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-8 3.084 642 3.726 0 0 0KARŞILIKLARII-10 23.833 0 23.833 9.027 0 9.027Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.592 0 5.592 5.744 0 5.744Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar18.241 0 18.241 3.283 0 3.283CARİ VERGİ BORCUII-11 9.098 0 9.098 5.272 0 5.272ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-12 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-13 0 84.364 84.364 0 80.254 80.254Krediler0 28.261 28.261 0 26.473 26.473Diğer Borçlanma Araçları0 56.103 56.103 0 53.781 53.781DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER62.144 819.459 881.603 57.489 590.094 647.583ÖZKAYNAKLAR310.065 1.852 311.917 255.739 -1.028 254.711Ödenmiş SermayeII-14 220.000 0 220.000 160.000 0 160.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriII-15 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.952 0 1.952 1.952 0 1.952Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerII-16 17.768 1.852 19.620 12.937 -1.028 11.909Kar Yedekleri20.850 0 20.850 28.953 0 28.953Yasal Yedekler9.969 0 9.969 7.374 0 7.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.881 0 10.881 21.579 0 21.579Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar49.495 0 49.495 51.897 0 51.897Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -13.093 0 -13.093Dönem Net Kâr veya Zararı49.495 0 49.495 64.990 0 64.990Azınlık PaylarıII-17 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.544.608 1.560.008 3.104.616 1.457.048 1.222.439 2.679.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 347.524 263.229 117.596 111.076Kredilerden Alınan Faizler231.454 236.613 77.171 101.191Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4.458 3.216 1.044 1.369Bankalardan Alınan Faizler19.777 4.319 9.642 1.973Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler204 968 0 488Menkul Değerlerden Alınan Faizler77.026 5.493 23.029 1.045Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar77.026 5.493 23.029 1.045İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri14.605 12.620 6.710 5.010FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -192.421 -141.092 -54.111 -59.482Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-57.901 -29.129 -21.201 -13.793Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-10.460 -3.745 -2.064 -1.359İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-110.530 -97.394 -35.900 -40.771Kiralama Faiz Giderleri-753 0 -208 0Diğer Faiz Giderleri-12.777 -10.824 5.262 -3.559NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ155.103 122.137 63.485 51.594NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ39.184 5.394 10.554 3.626Alınan Ücret ve Komisyonlar45.720 13.590 12.568 6.034Gayri Nakdi Kredilerden15.129 9.443 4.426 3.987Diğer30.591 4.147 8.142 2.047Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.536 -8.196 -2.014 -2.408Gayri Nakdi Kredilere-1.382 -597 -525 -224Diğer-5.154 -7.599 -1.489 -2.184TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 69 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -58.372 -38.679 -14.523 -18.987Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-5.510 -100 -260 313Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-49.601 46.271 -30.226 43.839Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.261 -84.850 15.963 -63.139DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 10.024 18.247 -1.243 2.162FAALİYET BRÜT KÂRI146.008 107.099 58.273 38.395BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -17.004 -17.422 -16.936 -13.598DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-18.814 -1.225 -16.961 -407PERSONEL GİDERLERİ (-)-15.699 -11.402 -4.884 -3.742DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -31.816 -22.713 -10.935 -9.878NET FAALİYET KARI (ZARARI)62.675 54.337 8.557 10.770BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 62.675 54.337 8.557 10.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -13.180 -14.153 -2.133 -5.013Cari Vergi Karşılığı-19.804 -24.412 -2.721 -10.255Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.624 10.259 588 5.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 49.495 40.184 6.424 5.757DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 49.495 40.184 6.424 5.757Grubun Karı (Zararı)49.495 40.184 6.424 5.757Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795907BIST