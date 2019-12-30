***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2019 11:10
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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30122019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK 26.12.2019 tarihli ve 76/1671 sayılı toplantısında, Nurolbank tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805747
BIST
13:42114.914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.230,32
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:425,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:426,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:42289,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.268.109
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.676.994
|% 10,99
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|764.231.402
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|526.982.039
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,92
|225.638.458
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|186.291.796
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7740
|7,8130
|% 0,10
|
|Frank
|6,0935
|6,1302
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|