***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30122019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK 26.12.2019 tarihli ve 76/1671 sayılı toplantısında, Nurolbank tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805747BIST