***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS Borçlanma Aracı Ihrac Belgesi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.12.2019Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 05122019 Nurolbank Basvuru Belgesi .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806825BIST