***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.10.2019 11:23
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NUROLBANK TRFNURL12029 Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8644
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL12029
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,96279
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.01.2020
Kayıt Tarihi 15.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793625
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