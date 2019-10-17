***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROLBANK TRFNURL12029 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.01.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8644Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL12029Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,96279Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.01.2020Kayıt Tarihi 15.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.01.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793625BIST