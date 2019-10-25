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***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 12:08
GÜNCEL HABERLER

***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL22010 ısın nolu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 103
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,0918
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL22010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,96069





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794750


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DITAS 7,37 6.908.615 % 12,69  
IHGZT 2,60 754.019 % 12,55  
VESBE 16,21 23.528.357 % 8,43  
YAYLA 1,04 18.252.960 % 8,33  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3680 7,4049 % -0,27  
Frank 5,7869 5,8217 % -0,02  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.510 5,52  
Altın Gr. 279 279 0,32  
Cumhuriyet 1.846 1.874 1,00  
Tam 1.839 1.885 4,69  
Yarım 889 912 2,27  
Çeyrek 446 456 1,13  
Gümüş.Ons 18,15 18,17 0,33  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,06  
B. Petrol 61,62 61,62 -0,05  
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