***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL22028 Isın Nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7186Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL22028Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797283BIST