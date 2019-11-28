***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.11.2019 16:49
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS TRFNURLK2010 ISIN Nolu Finansman Bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,97
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12
ISIN Kodu TRFNURLK2010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,89312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800822
BIST