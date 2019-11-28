***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS TRFNURLK2010 ISIN Nolu Finansman Bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.11.2019Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,97Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12ISIN Kodu TRFNURLK2010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,89312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800822BIST