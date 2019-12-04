***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS TRFNURL22036 ısın nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,9452Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL22036Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,97204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801750BIST