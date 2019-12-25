***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL32019 ISIN Nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,3206Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL32019Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,97732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805154BIST