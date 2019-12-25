***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.12.2019 16:02
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL32019 ISIN Nolu Finansman Bonosu Ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,3206
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL32019
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,97732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805154
BIST