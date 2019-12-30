***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/10/2019Mevcut Sermaye (TL)220000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)300000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)80000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi30/12/2019Açıklamalar(1) Şirketin sermayesi her biri 1,00-TL(Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 300.000.000,00-TL(Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'dır.(2) Eski sermayeyi teşkil eden 220.000.000,00-TL(İki Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.(3) Bu kere artırılan 80.000.000,00-TL(Seksen Milyon Türk Lirası) sermayenin 65.000.000,00TL (altmış beş milyon Türk Lirası) şirket ortağı Nurol Holding A.Ş. tarafından 15.000.000,00 TL(on beş milyon Türk Lirası) şirket ortağı Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından konan nakdi sermayeden, muvazaadan ari olarak artırılmış ve bu tutarların tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir. Artırılan sermayeden nakit sermaye koyan Nurol Holding A.Ş.'ye 65.000.000 adet, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye 15.000.000 adet yeni pay verilmiştir. Diğer ortaklar rüçhan hakkından feragat ettiklerini beyan etmiştir. Neticeten pay dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.(4) Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1,00-TL(BirTürkLirası) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805858BIST