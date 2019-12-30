***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
30.12.2019 17:13
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/10/2019
Mevcut Sermaye (TL)
220000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
300000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
80000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
30/12/2019
Açıklamalar
(1) Şirketin sermayesi her biri 1,00-TL(Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 300.000.000,00-TL(Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'dır.
(2) Eski sermayeyi teşkil eden 220.000.000,00-TL(İki Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.
(3) Bu kere artırılan 80.000.000,00-TL(Seksen Milyon Türk Lirası) sermayenin 65.000.000,00TL (altmış beş milyon Türk Lirası) şirket ortağı Nurol Holding A.Ş. tarafından 15.000.000,00 TL(on beş milyon Türk Lirası) şirket ortağı Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından konan nakdi sermayeden, muvazaadan ari olarak artırılmış ve bu tutarların tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir. Artırılan sermayeden nakit sermaye koyan Nurol Holding A.Ş.'ye 65.000.000 adet, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye 15.000.000 adet yeni pay verilmiştir. Diğer ortaklar rüçhan hakkından feragat ettiklerini beyan etmiştir. Neticeten pay dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
(4) Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1,00-TL(BirTürkLirası) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805858
BIST