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***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

09.01.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/11/2019
Mevcut Sermaye (TL)
220000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
300000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
80000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 36,36
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
30/12/2019
Açıklamalar

Şirket sermayesi 220,000,000 TL den 300,000,000,000 TL ye çıkarılmıştır. İş bu sermaye 80,000,000 TL tutarındaki artış şirket ortağı Nurol Holding A.Ş.Tarafından nakden eklenen 65,000,000 TL ile Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından nakden eklenen 15,000,000 TL den karşılanmıştır.   Diğer şirket ortakları rüçhan haklarından feragat etmiştir. Şirket sermayesindeki artış ve pay dağılımındaki değişiklik doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi sermayeye ilişkin 7. maddesi 05.11.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00049125427 sayılı yazısı ile olayından geçen Tadil Mukavelesi kabul edilmiştir. Payların herhangi bir kesimine imtiyaz tanınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810527


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