***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi21/11/2019Mevcut Sermaye (TL)220000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)300000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)80000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 36,36Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi30/12/2019AçıklamalarŞirket sermayesi 220,000,000 TL den 300,000,000,000 TL ye çıkarılmıştır. İş bu sermaye 80,000,000 TL tutarındaki artış şirket ortağı Nurol Holding A.Ş.Tarafından nakden eklenen 65,000,000 TL ile Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından nakden eklenen 15,000,000 TL den karşılanmıştır. Diğer şirket ortakları rüçhan haklarından feragat etmiştir. Şirket sermayesindeki artış ve pay dağılımındaki değişiklik doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi sermayeye ilişkin 7. maddesi 05.11.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00049125427 sayılı yazısı ile olayından geçen Tadil Mukavelesi kabul edilmiştir. Payların herhangi bir kesimine imtiyaz tanınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810527BIST