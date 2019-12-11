***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2019 13:35
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1000 TRY 220000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 171947112 TRY 78,16
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 35112000 TRY 15,96
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940889 TRY 0,88
NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
TOPLAM 160000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803005
BIST
14:46108.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:465,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:466,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:46273,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,42
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.294.189
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,62
|47.349.676
|% 13,48
|
|RYGYO
|4,68
|46.100.325
|% 11,43
|
|PSDTC
|8,21
|5.609.238
|% 11,40
|
|PSDTC
|8,21
|5.609.238
|% 11,40
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|417.836.596
|% 0,00
|
|VESTL
|13,01
|338.703.574
|% 7,08
|
|PGSUS
|80,60
|220.520.843
|% 2,94
|
|PAPIL
|8,10
|203.199.755
|% 6,72
|
|ASELS
|19,22
|162.995.146
|% -0,62
|
|EKGYO
|1,50
|112.953.852
|% -0,66
|
|KARSN
|1,52
|114.501.497
|% 2,01
|
|ODAS
|2,14
|132.493.336
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,51
|75.156.238
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|151.674.877
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6119
|7,6501
|% -0,30
|
|Frank
|5,8722
|5,9076
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5435
|1,5512
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|