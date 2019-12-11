***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1000 TRY 220000000 TRY 100 YOK İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 171947112 TRY 78,16NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 35112000 TRY 15,96NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940889 TRY 0,88NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78TOPLAM 160000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803005BIST