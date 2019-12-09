***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.12.2019 11:14
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/12/2019 tarih 1830 sayılı Nurolbank Yönetim Kurulu toplantısında alınan , yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 600,000,000 TL'ya kadar Türk Lirası Borçlanma Aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK başvurusuna onay veren Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802517
BIST
14:43108.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -75,72
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:435,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0168
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:436,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:43273,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,20
|Açılış
|: 273,00
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,44
|5.833.928
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,59
|129.479.056
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.455.811
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.584.990
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|OYLUM
|5,30
|11.886.588
|% -6,85
|
|THYAO
|13,85
|750.492.718
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,13
|381.077.111
|% 2,62
|
|ASELS
|19,65
|350.774.642
|% 1,55
|
|TUPRS
|122,90
|247.160.042
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,51
|217.164.338
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|217.164.338
|% 2,03
|
|IHLAS
|0,82
|99.964.211
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,13
|381.077.111
|% 2,62
|
|IHLGM
|0,89
|83.220.393
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,59
|129.479.056
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6145
|7,6527
|% 0,43
|
|Frank
|5,8343
|5,8694
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5425
|1,5503
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,34
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|8,41
|
|Yarım
|871
|893
|4,07
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|