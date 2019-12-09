***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03/12/2019 tarih 1830 sayılı Nurolbank Yönetim Kurulu toplantısında alınan , yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 600,000,000 TL'ya kadar Türk Lirası Borçlanma Aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK başvurusuna onay veren Yönetim Kurulu Kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802517BIST