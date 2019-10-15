***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.10.2019 18:24
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
30.06.2019 Konsolide Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793373
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0389
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0389
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,50
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87