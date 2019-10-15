***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 3.672.947 2.429.554Satışların Maliyeti29 -2.798.664 -1.662.726TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)874.283 766.828Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı219.231 140.017Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler219.231 140.017Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-142.832 -87.410Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-142.832 -87.410FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.399 52.607BRÜT KAR (ZARAR)950.682 819.435Genel Yönetim Giderleri30 -157.024 -155.510Pazarlama Giderleri30 -61.771 -37.160Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -33.012 -19.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 25.834 39.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -31.466 -20.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)693.243 625.836Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 13.604 29.970Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -770 -5.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 233.930 245.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)940.007 895.923Finansman Gelirleri33 487.106 490.321Finansman Giderleri33 -1.575.838 -1.347.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-148.725 38.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri122.894 -36.258Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -11.047 -9.521Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 133.941 -26.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-25.831 2.097DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38 -25.565 -29.499DÖNEM KARI (ZARARI)-51.396 -27.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -21.582 -28.480Ana Ortaklık Payları-29.814 1.078Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-286.922 -148.318Dönem Karı (Zararı)-51.396 -27.402Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-51.396 -27.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.534 251.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler167.743 130.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.327 22.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.053 11.496Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27.274 11.086Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler136.067 416.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-314 -154.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-314 -154.506Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-233.930 -245.886İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-233.930 -245.886Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-133.941 47.132Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21.582 35.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-346.733 -349.799Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-108.693 -91.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.355 -43.902Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-520.099 -21.360Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-44.868 -62.272Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-266.055 -440.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler676.156 169.973Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-218.016 -122.113Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-200.826 -198.928Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-17.190 76.815Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.540 263.504İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)65.540 263.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.053 -1.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.053 -1.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-394.595 -125.918Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.470 -23.353Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları96.203 953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-793.642 -1.063.303Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları10 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-286 -21.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-720.916 -118.834Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-586.998 68.483Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.918 -187.317Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.136 -919.705Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-46.319 -2.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.038.178 1.450.591İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.219 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.219 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.371.146 1.520.524Kredilerden Nakit Girişleri1.371.146 1.520.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.434 -31.630Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-230.434 -31.630Türev Araçlardan Nakit Girişleri32.861Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-91.138Ödenen Temettüler-61.724 -11.798Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)52.547 -59.366YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.386 238.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.386 238.970DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.356.716 901.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.314.330 1.140.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.314.330 1.356.716Finansal Yatırımlar8 82.919 15.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar82.919 15.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 82.919 15.098Ticari Alacaklar1.457.330 1.346.898İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.976 17.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.435.354 1.329.795Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 2.062.044 1.221.780Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 2.062.044 1.221.780Diğer Alacaklar168.697 245.900İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 120.442 90.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 48.255 155.430Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.180.791 979.965Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 1.180.791 979.965Türev Araçlar100.131 63.825Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar100.131 63.825Stoklar14 2.049.113 1.529.014Peşin Ödenmiş Giderler15 328.799 316.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 236.850 265.030İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 91.949 51.529Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 21.509 28.507Diğer Dönen Varlıklar27 543.093 498.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 543.093 498.225ARA TOPLAM9.308.756 7.602.487Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar38 139.058 130.964TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.447.814 7.733.451DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar18 4.838 4.848Ticari Alacaklar5.931 7.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.931 7.670Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 601.855 812.360Diğer Alacaklar11.290 10.442İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 11.290 10.442Türev Araçlar144.416 88.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 3.309.122 3.074.906Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22 2.886.875 2.860.739Maddi Duran Varlıklar21 3.040.291 2.572.083Maddi Olmayan Duran Varlıklar936.454 851.803Şerefiye20 73.537 73.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24 862.917 778.266Peşin Ödenmiş Giderler15 2.114.024 1.860.209Ertelenmiş Vergi Varlığı34 333.197 171.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar34 303.744 293.481Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar38 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.692.037 12.608.335TOPLAM VARLIKLAR23.139.851 20.341.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.021.978 3.716.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.021.978 3.716.756Banka Kredileri10 3.720.069 2.596.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 110.782 128.626İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 1.148.006 936.306Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 43.121 55.453Diğer Finansal Yükümlülükler1.089.626 909.077Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11 1.089.626 909.077Ticari Borçlar2.509.108 1.931.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.285 2.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.507.823 1.928.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 48.192 27.891Diğer Borçlar1.192.701 1.083.937İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 59.744 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 1.132.957 1.083.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler253.963 271.153Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 253.963 271.153Türev Araçlar55.587 54.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.010 2.648İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.010 2.648Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 11.047 1.487Kısa Vadeli Karşılıklar271.555 244.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 22.321 20.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 249.234 223.386Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 74.292 97.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 74.292 97.914ARA TOPLAM10.530.059 8.340.748Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler38 105.413 1.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.635.472 8.341.864UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.571.597 7.286.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.571.597 7.286.897Banka Kredileri10 6.877.601 6.588.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 306.666 318.273İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 387.330 380.254Ticari Borçlar457.996 359.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 457.996 359.852Diğer Borçlar1.033.943 1.074.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 1.033.943 1.074.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 923 115İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 923 115Uzun Vadeli Karşılıklar26 53.439 34.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 53.439 34.386Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 228.369 204.014Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 35.998 30.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 35.998 30.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.382.265 8.990.103TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.017.737 17.331.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.733.222 2.709.101Ödenmiş Sermaye28 713.216 713.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.701.431 1.567.711Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 846.934 851.772Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 846.934 851.772Yabancı Para Çevrim Farkları28 837.850 701.783Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 16.647 14.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)131.029 80.776Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)131.029 80.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)131.029 80.776Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 603.828 195.075Yasal Yedekler28 603.828 195.075Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-364.886 134.586Net Dönem Karı veya Zararı-51.396 17.737Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 388.892 300.718TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.122.114 3.009.819TOPLAM KAYNAKLAR23.139.851 20.341.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 -4.167 501.894 199.188 30.988 170.195 242.744 122.844 1.976.902 231.175 2.208.077Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-54.973 -54.973 -54.973Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler-51.799 -51.799 -51.799Diğer Düzeltmeler-6.262 -6.262 -6.262Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler2.992 119.852 -122.844 0 -8.242 -8.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-27.402 -27.402 -27.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.419 -155.083 416.761 -7.812 252.447 252.447Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-11.798 -11.798 -11.798Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler14.812 14.812 14.812Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)77.893 -18.201 59.692 28.485 88.177Dönem Sonu Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.586 0 346.811 0 0 0 0 0 0 615.949 0 0 0 0 23.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.080 0 0 0 234.375 -27.402 0 2.151.619 251.418 2.403.037Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 2.247 851.772 701.783 80.776 11.909 195.075 134.586 17.737 2.709.101 300.718 3.009.819Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler-7.250 -7.250 -7.250Diğer Düzeltmeler-314 -314 -314Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler408.912 -399.566 -17.737 -8.391 -8.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-51.396 -51.396 -51.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.053 -4.838 136.067 9.544 133.720 133.720Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi32.980 32.980 32.980Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-61.724 -61.724 -61.724Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5 5 5Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-63.598 -63.598 66.577 2.979Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar50.253 50.253 50.253Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-164 -164 21.597 21.433Dönem Sonu Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.806 0 846.934 0 0 0 0 0 0 837.850 131.029 0 0 0 21.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603.828 0 0 0 -364.886 -51.396 0 2.733.222 388.892 3.122.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-51.396 -27.402DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.868 -210.089Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-314 -154.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-164 -2.365Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.749 -1.419Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-8.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.250 -51.799Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-7.250 -51.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar225.926 409.194Yabancı Para Çevrim Farkları136.067 416.761Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)39.601 -7.812Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)39.601 -7.812Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.253Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)50.253Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -6.839Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 7.084DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.058 199.105TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.662 171.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.582 -28.480Ana Ortaklık Payları173.244 200.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793376BIST