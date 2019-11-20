***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/10/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2018Tarih22/10/2019Saati15:00AdresiArjantin Caddesi N7 Gaziosmanpaşa-Çankaya-AnkaraGündem1. AÇILIŞ VE YOKLAMA. 2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ. 3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ. 4. 2018 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI VE DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI, RAPORLARIN KABULÜ BİLANÇONUN OYLANMASI. 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI. 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 8. NUROL EĞITIM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 9. ŞİRKETİN KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K'NIN 395. VE 396. MADDESİNDE SAYILAN İZİNLERİN VERİLMESİ. 11. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularMadde – 1 )Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından saat 15:00' de açıldı. Madde -2 )Toplantı Başkanlığına Meral Sarı, Oy toplayıcılığa Yelda Uyanık, Yazmanlığa Arzu Takan oy birliği ile seçildi. Madde -3 )2018 yılı Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi. Madde -4 )2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından okundu. 2018 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Bağımsız Denetçisi tarafından okundu. Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider farkı Hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı. Madde -5 )Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket denetçisi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) Madde -6 ) Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Madde -7 ) Şirketin Bağımsız Denetim Firmasının Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Madde -8 ) Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı' na 85.000,00 TL bağış yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Madde -9 ) Şirketin kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirket 2018 yılında kar elde edemediği için bu yönde işlem yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. Madde -10 )Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Madde -11 )Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından ve yukarıda yer verilen kararlara herhangi bir itiraz görülmediğinden, genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatılarak bu tutanak birlikte imza altına alındı.Genel Kurul Tescil Tarihi30/10/2019Açıklamalar22.10.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve ve Genel Kurul Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799803BIST