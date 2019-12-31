***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2019 09:31
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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31.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK 26.12.2019 tarih ve 76/1701 sayılı toplantısında onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin
ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806034
BIST
12:22115.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 903,16
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
12:225,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9585
En Düşük
5,9430
12:226,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
12:22291,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 291,24
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,41
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,93
|94.027.409
|% 17,38
|
|DURDO
|15,92
|6.217.814
|% 13,39
|
|CRFSA
|5,23
|50.543.817
|% 11,04
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|5.246.351
|% -8,37
|
|KLGYO
|3,58
|24.543.476
|% -5,54
|
|THYAO
|14,64
|632.818.843
|% 1,24
|
|PETKM
|3,87
|427.598.589
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,74
|349.027.300
|% 3,01
|
|HALKB
|6,06
|252.201.436
|% 2,54
|
|ASELS
|21,30
|223.430.120
|% 1,72
|
|KRDMD
|2,74
|349.027.300
|% 3,01
|
|ISGYO
|1,79
|208.182.611
|% 1,70
|
|PETKM
|3,87
|427.598.589
|% 1,57
|
|ODAS
|2,18
|214.918.611
|% 3,81
|
|ALBRK
|1,54
|105.452.562
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% -0,02
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.520
|2,98
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|0,44
|
|Yarım
|928
|952
|0,21
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,56
|