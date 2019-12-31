***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK 26.12.2019 tarih ve 76/1701 sayılı toplantısında onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizinihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806034BIST